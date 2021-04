Høje smittetal lukker butikker

Fra torsdag skal alle butikker i Ishøj, der ikke sælger fødevarer og medicin, holde lukket på grund af for høje smittetal.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

I forvejen holder smitten blandt andet liberale erhverv som frisører lukket, men nu udvides listen altså.

For nylig trådte en automatisk model for lokale nedlukninger, der blev aftalt i marts, i kraft.

Den betyder, at skoler og kulturinstitutioner og idrætsaktiviteter skal lukke, når coronasmitten i kommunen overstiger et vist niveau.

Det sker, hvis der registreres, hvad der svarer til flere end 200 smittetilfælde per 100.000 indbyggere, når der tages højde for antallet af test, en uge i træk.

Også udvalgsvarebutikker - butikker, der sælger for eksempel tøj og sko - kan blive tvunget til at lukke, hvis der vurderes nødvendigt, og det sker altså nu i Ishøj.

En del af butikkerne i Ishøj er i forvejen lukket, fordi de ligger i storcentret Ishøj Bycenter, der er nedlukket i øjeblikket.

I Ishøj er smitten den seneste uge på 259 smittetilfælde per 100.000 indbyggere og altså et stykke over myndighedernes grænse. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

De seneste dage har smitten været marginalt faldende, da den i slutningen af sidste uge lød på 280-300 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Nedlukningen af butikkerne vil blive ophævet, når kommunen i syv dage i træk kommer under grænsen på 200 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Ud over at butikker skal holde lukket, lyder opfordringen fra regeringen, at virksomheder så vidt muligt skal lade deres ansatte arbejde hjemmefra.