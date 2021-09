Høje Rigsret: Sagen mod Støjberg er begyndt

Ordene kommer fra advokat Anne Birgitte Gammeljord, den ene af de to anklagere, som Folketinget har valgt til at repræsentere sig. For anklageren er ikke som ved almindelige sager anklagemyndigheden. Men selve Folketinget.

Sagen begyndte i 2016, hvor Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister. Her blev der givet en instruks om, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles.

At gøre det helt uden undtagelser er ulovligt, da asylpar har ret til individuel behandling.

Sagen startede en politisk storm med utallige samråd. Før valget i 2019 var der ikke flertal for, at sagen blev undersøgt af en kommission, men det kom der efter valget.

Det endte i en rapport, der fik Folketinget til at indlede en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Inger Støjberg selv siger, at der var et notat i ministeriet, der foreskrev, at instruksen ikke var ultimativ, og at der skulle ske individuel sagsbehandling. Anklagerne mener ikke, den havde nogen reel betydning.

Derfor kunne den ene af hendes forsvarere, René Offersen, da også med lige så alvorlig stemme som Anne Birgitte Gammeljord sige:

- Høje Rigsret. På vegne af forhenværende udlændinge- og indenrigsminister Inger Støjberg nedlægger forsvaret påstand om frifindelse.