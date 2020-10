Højaktuel dansk film begejstrer anmeldere: Et mesterværk

Selv om filmen ifølge magasinet Soundvenue er skrevet, produceret og klippet inden drabet på den sorte amerikaner George Floyd, taler scenen direkte ind i den aktuelle Black Lives Matter-bevægelse.

I filmen dør den unge mand af sine kvæstelser, og forbrydelsen vækker optøjer i den fiktive danske ghetto Svalegården.

To betjente, Jens og Mike (spillet af Simon Sears og Jacob Lohmann), er på rutinepatrulje i Svalegården, da meddelelsen om Talibs død kommer, og et utæmmeligt raseri hos de unge fører til oprør og et krav om hævn.

Filmens højaktuelle emne om race og politivold imponerer både Politikens, Berlingskes, Jyllands-Postens og Soundvenues anmeldere.

- Men "Shorta" (arabisk slang for politi) er ikke en politisk film. Det er først og fremmest en vellykket actionfyldt genrefilm med bestemte koder, skriver Politikens anmelder, der kalder filmen af en "sjælden kaliber i dansk sammenhæng".

Politikens anmelder kvitterer med fire stjerner ud af seks. Hos Jyllands-Posten får filmen fem stjerner ud af seks.

- Vi er i godt og intenst selskab, mens spændingen stiger, og hovedpersonerne langsomt løber tør for muligheder, skriver Jyllands-Postens anmelder Jacob Wendt Jensen.

- Realismen glider langsomt ud til venstre, men slet ikke så meget som i de fleste amerikanske spændingsfilm, "Shorta" kan sammenlignes med, skriver han videre.

Berlingske kalder filmen "et lille mesterværk og en mavepumper af en film" og giver den fem ud af seks stjerner

Ifølge avisen skriver filmen sig ind i dansk filmhistorie, og den bliver sammenlignet med andre store, danske film som "Pusher", Nordvest og "Underverden".

Soundvenue laver samme sammenligning og skriver, at instruktørerne Frederik Louis Hviid og Anders Ølholm har "givet os en øjeblikkelig klassiker".