Høj smitte udskyder genåbning i fem kommuner

Høje smittetal gør at frisører og tatovører må vente lidt længere med at genåbne i fem danske kommuner.

Der er skidt nyt for de frisører, tatovører og andre liberale erhverv, der driver forretning i kommunerne Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe.

Her har regeringen nemlig bestemt, at genåbningen af de liberale erhverv skal udskydes indtil den 11. april.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

I resten af landet må de liberale erhverv slå dørene op den 6. april, og på Bornholm fik de lov at åbne som en forsøgsordning allerede den 1. marts.

Beslutningen om udskydelsen er truffet, efter at Epidemikommissionen har regnet på smitten i de pågældende kommuner.

Kommissionen fundet ud af, at kommunerne - efter der er justeret for antal test - alle per tirsdag havde et incidenstal på mere end 150.

Det betyder, at der for hver 100.000 indbyggere i kommunerne har været flere end 150 smittede inden for de seneste syv dage.

Det er imidlertid kun en midlertidig status. Ministeriet skriver, at kommissionen løbende vil regne på smitten og komme med en ny anbefaling, når 11. april rykker tættere.

Ud over frisører og tatovører dækker liberale erhverv over spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier og kørecentre.

Når de får lov til at åbne i det meste af landet umiddelbart efter påske er det som en del af en genåbningsaftale, regeringen har indgået med alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige.

Genåbningen vil ske i intervaller af to uger.

Efter påske kan elever i 5. til 8. klasse og studerende på videregående uddannelser vende tilbage.

Herefter åbnes der yderligere med to ugers intervaller. De næste i rækken er indkøbscentre, museer og biblioteker samt udendørs servering på restauranter.

Herefter kommer blandt andet genåbning af biografer og indendørs servering.

Den sidste store etape i genåbningen ligger ifølge aftalen 21. maj, hvor der bliver åbnet for blandt andet daghøjskoler og aftenskoler.