Høj bøde til Politiken skyldes bevidst overtrædelse af forbud

Mediekoncernen og chefredaktøren er idømt bøder på henholdsvis 250.000 og 100.000 kroner. Årsagen er, at Politiken valgte at offentliggøre bogen "Syv år for PET", selv om en dommer havde nedlagt et forbud mod det.

Tidligere mente Københavns Byret, at bøderne skulle fastsættes til 100.000 og 50.000 kroner.

- Det er en høj bøde, det er en markant skærpelse, siger professoren om torsdagens dom.

- Det skete med fuldt overlæg og med åbne øjne, og det er noget, der indgår i straffastsættelsen, siger Sten Schaumburg-Müller.

Desuden har det betydning, at der ikke er formildende omstændigheder. Der var ikke et stærkt presserende behov for at offentliggøre bogens oplysninger på trods af dommerens forbud.

Undervejs i sagen har Politiets Efterretningstjeneste krævet, at koncernen skulle idømmes en bøde på 15 millioner kroner, og at chefredaktøren burde have fængsel i fire måneder.

- Det vurderer jeg til at være ude af proportioner, siger Sten Schaumburg-Müller.

Han henviser til, at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg har signaleret, at man skal holde igen med straffen i sager, som handler om ytringsfrihed.

Årsagen til den forholdsvis milde kurs er pressens rolle som vagthund i samfundet. En voldsom straf kunne have en generel negativ virkning. Risikoen for fængsel og millionbøder kunne få medier og journalister til at blive for nervøse for at bringe oplysninger.

I øvrigt ser professoren ikke det store behov for, at Højesteret kommer på banen - hvilket i øvrigt kun vil være muligt efter en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

- Både byretten og landsretten er jo nået frem til det samme resultat, de er meget enige. Selve bødestørrelsen er man uenige om, men strafudmåling er ingen eksakt videnskab, siger Sten Schaumburg-Müller.