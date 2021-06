Høj beskæftigelse viser vej ud af krisen

Med stigningen i april var der i alt 2.787.000 personer med et lønmodtagerjob.

Det er kun 14.000 lavere end antallet af lønmodtagere, umiddelbart før Danmark i foråret 2020 lukkede ned på grund af coronaudbruddet. Dengang var niveauet rekordhøjt.

Spørger man cheføkonom ved Ledernes Hovedorganisation Niklas Praefke, kan vi i virkeligheden være helt tilbage til niveauet fra dengang.

- De nyeste tal er fra april. Men der er også sket en udvikling i maj, hvor vi kan se, at der har været et højt opslag af job. Det vidner om, at der stadig er stor efterspørgsel på medarbejdere.

- Derfor kan vi reelt godt stå i en situation i dag, hvor vi i virkeligheden allerede er tilbage på et niveau som før krisen. Det kunne jeg godt have mistanke om, men vi kan ikke se det i tallene endnu, fordi de er lidt forsinkede.

At beskæftigelsen er på vej tilbage til normalen, kan ifølge Praefke tilskrives genåbning og udrulningen af vacciner, der giver os samfundslivet tilbage.

Og så mener han, at tallene taler ind i en positiv udvikling.

- Vi er på vej ud af krisen. Vi er ved at lægge den bag os. Genåbningen bliver større, og vaccineudrulningen er i fuld gang.

- Dermed bliver vi ikke nødt til at frygte for nye nedlukninger, og vi kan lægge krisen bag os, som det ser ud nu, siger han og påpeger, at man skal tage højde for, at nye mutationer kan ændre glansbilledet.

Las Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank, påpeger også, at tallene viser, vi er på vej ud af krisen. Og beskæftigelsesstigningen afslører, at vi har en sundhedskrise og ikke en økonomisk krise som sådan.

- Sammenlignet med andre kriser, vi har været i, gik det (beskæftigelsen, red.) helt vildt hurtigt ned ad bakke i coronakrisen, men det går også helt ekstremt hurtigt at få den op igen.

- Normalt har vi en meget mere langsom proces, hvor det tager årevis at komme ud. Under finanskrisen kunne man ikke bare sige: Nu genåbner vi igen.

Fra november til januar, hvor landet var igennem den anden hårde nedlukning, faldt beskæftigelsen med 17.000 personer.

Spørger man beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), er den nuværende stigning et udtryk for, at hjælpepakker og kompensationsordninger har virket.

Las Olsen er enig i, at det har noget at sige. Men han påpeger, at faldet i beskæftigelsen ideelt set ikke havde været der, hvis lønkompensation havde holdt folk i arbejde.

- Men hvis ikke det havde været for ordningerne, var flere gået neden om og hjem. Så havde det taget længere tid at få beskæftigelsen op, siger han.

En styrket beskæftigelse giver flere lønmodtagere og større købekraft, som igen skaber større efterspørgsel på arbejdskraft til at levere udbuddet. Det er en positiv spiral.

Dog er der brancher, hvor udviklingen afslører mangel på arbejdskraft, mener Praefke. Herunder nævner han bygge- og anlægsbranchen, hvor virksomheder har svært ved at finde hænder til den stigende efterspørgsel.

Og så er der andre steder, hvor krisen fortsat kradser.

- Der er brancher, som er hårdt ramt i stadigvæk. Som bærer rundt på en gæld, fordi de ikke har haft en omsætning og derfor har været nødt til at tage lån og gældsætte sig, siger Niklas Praefke.

- Men mit håb er, at der kommer så meget gang i hjulene, at de også får mulighed for at betale af på gælden.