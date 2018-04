Hjort: Sikkerhedsrisiko ved aldersgrænse for omskæring er stor

- Jeg er blevet bedt om at redegøre for de sikkerhedsmæssige implikationer i denne sag, og de er store.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) advarer mod, at trolde på internettet vil forsøge at piske en stemning op, hvis Danmark vedtager en mindstealder for omskæring af børn, som et borgerforslag vil.

- Man kan risikere, at det lige pludselig begynder at eksplodere på de sociale medier. Det kan være helt andre aktører end dem, der er indblandet i det her, som begynder at køre sagerne, siger han efter fredagens lukkede samråd.

Som forsvarsminister er han blevet bedt om at give en sikkerhedspolitisk vurdering på et lukket samråd. Han er personligt imod et forbud, selv om regeringspartiet Venstre endnu ikke har taget endelig stilling.

- Den politiske risiko ved det her er kæmpestor. Vi står helt alene med det her synspunkt. Det er ikke sådan, at det handler om ytringsfrihed, som deles af alle liberale demokratier i denne her verden, siger han.

Andre stemmer i debatten har i løbet af ugen dog undret sig over, hvad forskellen på ytringsfrihed og retten til at råde over egen krop er.

Det er et borgerforslag om at indføre en mindstealder for omskæring af børn, der har sat gang i den politiske debat, selv om det endnu ikke har nået de 50.000 stemmer, som kræves for, at Folketinget behandler det.

Personligt er udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) imod et forbud, men Liberal Alliances folketingsmedlemmer er fritstillet.

Han peger efter samrådet på, at et forbud kan få udenrigspolitiske konsekvenser.

- Det vil gøre os sårbare og gøre, at de allierede, som vi normalt har i prekære situationer, ikke i denne situation vil stå ved vores side, siger han og hentyder til både USA og Israel.

Både forsvarsministeren og udenrigsministeren peger på, at jøder og muslimer omskærer deres børn, ligesom op mod 60 procent af amerikanske mænd er omskåret.

Spørgsmål: Er Danmarks sikkerhed vigtigere end overgreb på små drenge?

- Jeg er blevet bedt om at redegøre så objektivt som muligt om situationen fra Udenrigsministeriets side. Konklusionen er, at det ikke er i vores interesse, siger Anders Samuelsen.