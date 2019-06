Hjort: Danskerne har stemt på det brede samarbejde

Alligevel kan man i Venstre glæde sig over, at partiet står til en pæn fremgang på en god håndfuld mandater.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mener, at det fine valgresultat er et resultat af, at statsminister Lars Løkke Rasmussen i valgkampen - og senest tirsdag - har betonet vigtigheden af et bredt samarbejde hen over midten af dansk politik.

- Jeg har kunnet mærke ude omkring, at temaet med samarbejde hen over midten har ramt noget i befolkningen.

- Der er en stor bekymring for, at alle fløjpartierne med deres ultimative krav ville kunne blokere for at få noget igennem i Folketinget.

- Vi har selv haft erfaring med Liberal Alliance i regeringen, som er kravlet op i træer. Og vi ved, hvor svært det er at kravle ned fra sådan et træ igen.

- Derfor mener vi, at midterpartierne bør forpligte sig til at få Folketinget til at fungere. Og det har ramt en nerve, siger den tidligere partisekretær.

Han mener ikke, at det er så usandsynligt at finde sammen hen over midten, som nogle politiske kommentatorer har gjort det til.

- Virkelighedens verden er jo, at 95 procent af det, der er vedtaget, er vedtaget hen over midten.

- Og da Helle Thorning-Schmidt var statsminister, havde hun også brug for vores stemmer.

- Men vi er nødt til at se, hvordan de endelige stemmetal ser ud, og hvad dronningerunderne fører til, siger Claus Hjort.

Han mener, at Lars Løkke Rasmussen bør fortsætte som formand for Venstre, selv om han ser ud til at have tabt regeringsmagten.

- Han har leveret det, han har skullet. Lars er desuden meget velrenommeret, og Venstre-folk er glade for hans formandskab. Det bliver der ikke rokket ved, siger Frederiksen.