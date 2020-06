Hjørring sender 20 biler ud for at coronateste 3000 ældre

Hjørring Kommune sender fra på onsdag 20 biler ud til 3000 hjemmeboende ældre for at teste dem for coronavirus.

Det oplyser Leif Serup, direktør for ældre-, sundheds- og handicapforvaltningen.

- Vi er af Styrelsen for Patientsikkerhed blevet rådgivet til det for at få et indblik i, om der skulle være nogle, som går rundt med smitte andre steder, end der hvor vi har konstateret, at smitten er, siger Leif Serup.