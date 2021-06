Hjertetilfælde hos unge atleter er sjældne

Han hører nu til blandt de få atleter, som pludseligt falder om og i nogle tilfælde dør under sportsudøvelsen.

Det fortæller Hanne Rasmusen, der er sportskardiolog og overlæge på hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

- Vi ser desværre, at det sker. Det er heldigvis meget sjældent. Der er under fem tilfælde om året i Danmark, siger hun.

Danske undersøgelser viser ifølge Hanne Rasmusen, at konkurrenceatleter ikke har nogen øget risiko for hjerteproblemer sammenlignet med ikke-atleter på samme alder.

Men nogle undersøgelser fra udlandet indikerer, at unge atleter har en let øget risiko for hjerteproblemer.

- Men det har vi ikke kunnet bekræfte ud fra danske undersøgelser.

- Der er forlydender om, at de sportsgrene, der hedder start-stop-sport, hvor man pludseligt accelererer, kan give en let øget risiko for hjerterytmeforstyrrelser, siger hun.

Hun har ikke været inde over Christian Eriksens behandling og kan ikke udtale sig om hans situation. Overlægen har dog set billeder fra kampen, hvor midtbanespilleren sænker farten og falder umotiveret uden at tage fra.

Det ligner ifølge hende det symptombillede, der ses ved hjerterytmeforstyrrelser.

- En hjerterytmeforstyrrelse kan blive så hurtig, at man ikke kan opretholde en normal cirkulation, altså blodtryk. Og så besvimer man, siger sportskardiologen.

Kampen blev vist på tv, og alvoren blev tydelig for seere og tilskuere, der kunne følge med på de voldsomme billeder.

Det kan påvirke folk, selv om man "bare" sad hjemme i sofaen eller var blandt tilskuerne på lægterne i Parken.

Det fortæller Rikke Høgsted, der er selvstændig krisepsykolog og forfatter. Hun har en klar opfordring til dem, der så kampen.

- Hvis du kan mærke, du bliver påvirket, så tal med andre om det, siger hun.

Særligt de, der før har været vidne til et hjertestop eller mistet en nær til et hjertestop, kan være i særlig risiko for at blive påvirket, vurderer hun.

Og har man set kampen sammen med sine børn, er det vigtigt at formulere tryghed og komme med simple forklaringer på, hvad der er sket.

- Man skal også sørge for at tale om noget andet, så barnet ved, at livet også handler om, at vi skal i zoo i dag eller bage en kage, siger Rikke Høgsted.

Læger på Rigshospitalet er ved at klarlægge, hvorfor 29-årige Christian Eriksen, der til daglig spiller i italienske Inter, faldt om.

Ifølge Hanne Rasmusen er det meget positivt, at Christian Eriksen hurtigt kom til sig selv.

- Hvis man gør det og er vågen inden for minutter, så kommer man sig fysisk fuldstændigt.

- Med det mener jeg, at man fysisk er i den fuldstændigt vanlige tilstand, men jeg ved ikke noget om den hjertemæssige tilstand, siger hun.

Herrelandsholdet spillede kampen færdig senere på aftenen, hvor Finland tog en 1-0 sejr.