Hjertet banker for både presse og højskole

Og så har Troels Mylenberg endda ind imellem været højskoleforstander (for Vallekilde Højskole i Odsherred fra 2003) og leder af Center for Journalistik ved Syddansk Universitet i Odense.

Den 24. april fylder Mylenberg, som er uddannet i 1997 fra Danmarks Journalisthøjskole, 50 år.

Siden 2018 har han været ansat på TV2 News, først som nyhedsvært. Siden september 2019 har Mylenberg været kanalens politiske redaktør. Han leder redaktionen på Christiansborg sammen med redaktionschef Mads Bisgaard.

I en tid, hvor især de trykte medier er pressede som aldrig før, er det ifølge Mylenberg ikke nok at levere nyheder og kritisk journalistik til læsere, lyttere og seere.

- Vi skal også skabe relevante medier, som folk gerne vil være i selskab med. Vi skal skabe grundlag for en samtale og en social kontakt, og vi skal bidrage til, at folk får en identitet via de fællesskaber, de indgår i, sagde han i 2016 i et interview med Århus Stiftstidende, som han netop var blevet ansvarshavende chefredaktør for.

Han bekendte sig samtidig til højskolerne som samlingspunkt.

- Mine forældre er skolefolk, og jeg er vokset op i et hjem med både dannelse og hverdagsgrundtvigianisme.

- Men det var på højskolen, jeg kom ud af den "comfort zone", jeg havde haft i journalistikken (...). Journalistik og højskolen er to sider af samme sag for mig.

Troels Mylenberg er gift med skibsfører Lis Jellerup Mylenberg, med hvem han har fire børn. Han er forfatter til adskillige bøger om politik, fodbold og journalistik.