Hjemtaget mor fra Syrien vil ikke sige noget under retsmøde

Kvindens forsvarer, Amalie Starch, meddelte, at hun nægter sig skyldig i sigtelserne.

Den 32-årige kvinde er sigtet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat (IS) fra august 2014 og frem. Også hendes børn er hentet til Danmark.

Kvinden er desuden sigtet for at have rejst ind i områderne Raqqa og Al Bukamal, hvor Danmark har indført et forbud mod at opholde sig. Det skete ifølge anklagemyndigheden fra september 2016 og frem.

Hun blev torsdag ført ind i retslokale 103 af to betjente. Hun bar en grøn hijab, sneakers og blå plastichandsker. Munden dækkede hun med et mundbind af hensyn til covid-19, blev det forklaret.

Anklagemyndigheden bad om lukkede døre til grundlovsforhøret, og det valgte retten at efterkomme. Dermed er kun sigtelsen kendt for offentligheden. Der er også nedlagt navneforbud i sagen.

Det bliver dermed ikke foreløbigt kendt, hvad anklagemyndigheden har samlet af beviser.

Anklager Søren Harbo kunne dog informere dommeren om, at man har en del dokumenter klar.

- Det her er ganske, ganske alvorlige sigtelser. Der er noget bevismateriale, der ligger her, som skal frem og en række vidner, der har afgivet forklaring.

- Vidnerne skal ikke få noget at vide af det, der kommer frem her. Af hensyn til det, og at hun ikke har udtalt sig, og på baggrund af det tidlige stadie, er der grund til, at der skal være dørlukning, argumenterede han.

Kvinden svarede, da hun blev spurgt, hvornår hun blev anholdt. Det blev hun lidt over klokken 03.00 natten til torsdag, da flyet landede i Danmark.

Kvinden blev allerede fængslet in absentia - altså uden at være til stede - 7. juli i år.

Imens kvinden sidder foran en dommer på Frederiksberg, fremstilles også de to andre kvinder, der onsdag nat blev hentet hjem til Danmark med deres børn. Kvinderne fremstilles ved byretterne i Kolding og Esbjerg.

I alt havde kvinderne 14 børn med til Danmark.

Til stede på Frederiksberg er også advokat Knud Foldschack, der er partsrepræsentant for to af kvinderne. Han ønskede dog ikke at udtale sig.