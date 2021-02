Hjemsendte skoleelever ærgrer sig over udsigt til fire afgangsprøver

Men fredag eftermiddag blev et bredt flertal i Folketinget endelig enige om, at en del af årets eksamener og prøver aflyses, så eleverne i højere grad kan bruge tid på at modtage undervisning efter lang tid med hjemmeundervisning.

Esther Vyff Petersen, formanden for Danske Skoleelever, er ikke tilfreds med, at eleverne i folkeskolens 9.-klasser skal gennemføre fire ud af syv afgangsprøver.

Hun mener, at alle afgangsprøver skal aflyses, så tiden frem til sommer kan bruges på god undervisning, frem for at eleverne skal terpe til prøver.

- Færre eksamener er bedre end alle eksamener.

- Men i sidste uge sagde undervisningsministeren, at 9.-klasserne skulle have nødundervisning helt frem til sommer. I denne uge kræver hun så, at de skal gå til ikke bare en eller to, men flere eksamener, siger hun.

Hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er formand Ingrid Kjærgaard mest af alt glad for, at der nu er afklaring om årets afslutning for gymnasieeleverne.

- Det allervigtigste er, at der er en aftale, så eleverne får afklaring om sommerens eksamener, og at man har erkendt, at man ikke kunne sende eleverne op til alle eksamenerne, siger hun.

- Men det er selvfølgelig ikke helt det, vi havde ønsket os, siger Ingrid Kjærgaard, der også gerne havde set, at alle eksamener blev aflyst efter et år, hvor eleverne har været sendt hjem siden midten af december.

Alt i alt er det ikke en optimal situation for eleverne, lyder det.

- Eleverne er sendt hjem lige nu og modtager virtuel undervisning, der ikke er af samme kvalitet som den fysiske undervisning. Oven i det ved de ikke, hvordan hverdagen ser ud efter den 28. februar, siger hun.

For 3.g-erne på landets gymnasier bliver antallet af eksamener skåret ned fra syv til fire.

I de politiske drøftelser om eksamener og prøver har partierne da også været delt i to hold. De borgerlige partier ville have så mange eksamener gennemført som muligt, mens Enhedslisten helt ville aflyse.

- Aftalen afspejler et kompromis med partier, som ville aflyse eller kun have en til to eksamener.

- Set i det lys er vi rimelig tilfredse, og især fordi vi fik matematikeksamen med for grundskolen, lyder det fra De Konservative i en kommentar til aftalen.