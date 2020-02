Hjemsendte TV2-ansatte skal isoleres og bo alene i to uger

Flere TV2-medarbejdere bliver de næste to uger sendt i hjemmekarantæne på grund af mulig coronasmitte.

Medarbejdernes karantæne skyldes, at en ansat på tv-stationen natten til torsdag er blevet konstateret smittet med coronavirus.

- De må ikke gå ud og handle. De kan få leveret noget mad, når de har brug for det.

- Men de skal tage hen et sted, hvor de forbliver inden døre i 14 dage, siger Mikkel Hertz.

Medarbejderne er blevet sendt hjem efter møder med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Møderne er blevet holdt med personer, der har haft kontakt til den smittede kollega, som onsdag befandt sig kortvarigt på TV2's adresse på Teglholmen i København.

- De bliver kontaktet af myndighederne, der hvor de er, hver evig eneste dag.

- Det sker for at høre, om de har symptomer, og om de eventuelt skal testes. For myndighederne tester ikke folk, som ikke har symptomer, forklarer Mikkel Hertz.

Inkubationstiden, perioden en person kan være smittet uden synlige symptomer, kan svinge fra to dage til 12 dage.

Derfor vælger myndighederne at holde folk i karantæne i 14 dage for at være på den sikre side.

- Det vil sige, at hvis man efter 14 dage har været symptomfri igennem hele perioden, så er der ikke nogen risiko, i forhold til hvad vi har fået oplyst, siger Mikkel Hertz.

Den smittede er af myndighederne også sendt i hjemmekarantæne. Her skal han opholde sig de næste to uger sammen med sin kone og to sønner.

Den smittede havde indtil for nylig været på skiferie i det nordlige Italien sammen med konen og den ene af sønnerne.

Særligt det nordlige Italien har i Europa været blandt de hårdest ramte områder i forhold til smitte med coronavirus.

Den smittede TV2-medarbejder er den første dansker, der er testet positiv for virusset.