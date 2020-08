Hjemsendt hærchef vil frifindes for anklage om magtmisbrug

Retten i Viborg vurderede, at generalmajoren misbrugte sin stilling til at favorisere sin daværende kærestes karriere i Forsvaret.

Hærchefen, der har været hjemsendt med løn siden oktober 2018, blev også dømt for at have givet kæresten adgang til sin tjenstlige indbakke med fortrolige oplysninger.

Desuden blev han dømt for pligtforsømmelse ved at have sat sin sekretær til at printe kort, der skulle bruges i forbindelse med hærchefens bryllup.

Dommen blev øjeblikkeligt anket af forsvarsadvokat Torben Koch.

Tirsdag er ankesagen begyndte i Vestre Landsret i Viborg, hvor tre dommere og tre nævninger skal vurdere beviserne.

Torben Koch siger til Ritzau, at han ikke har nogen nye kaniner, han vil trække op af hatten i forbindelse med ankesagen.

- Jeg har selvfølgelig overvejet, om der er grundlag for yderligere bevisførelse. Men jeg har konkluderet, at det er der ikke.

- Der er ikke nogen sten, der ikke er blevet vendt i den her sag, siger advokaten.

Han håber, at landsretten vil se anderledes på beviserne end byretten.

- Jeg går efter en frifindelse eller en mindre indgribende sanktion.

- Man kan mene, at han (Hans-Christian Mathiesen, red.) har handlet kritisabelt. Det gav jeg i byretten udtryk for, at jeg godt kunne følge. Men så skal han have en bøde, siger advokaten.

Hans modpart, auditør Claus Risbjerg, går omvendt efter en skærpelse af straffen.

Hans-Christian Mathiesen blev frifundet for et af sagens fem forhold, der handler om at have løjet for forsvarschef Bjørn Bisserup.

Det skal ifølge tiltalen være sket ved, at han over for forsvarschefen havde afvist, at han havde favoriseret kæresten.

Byretten fandt ikke tilstrækkelige beviser til at dømme for dette forhold.

Den tidligere hærchef er i landsretten iført skjorte og blå habitjakke.

Hans kone - hvis karriere han beskyldes for uretmæssigt at have fremmet - er blandt en håndfuld tilhørere i retssalen.

De første timer i ankesagen er gået med, at auditøren og forsvareren har oplæst byrettens dom samt tidligere afgivne vidneforklaringer.

Hans-Christian Mathiesen skal selv i vidneskranken senere på dagen. Derudover skal ni andre vidner afgive forklaring.

Sagen fortsætter onsdag. Der falder dom i sagen på mandag.