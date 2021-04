Hjemsendt afdelingschef får skarp kritik i sag om asylpar

Det er en "forseelse af betydelig grovhed".

I et eller flere telefonopkald 10. februar 2016 bad hun styrelsen adskille parrene, hvilket var ulovligt. Hun har selv forklaret, at hun bad styrelsen om gøre undtagelser, hvilket ville have været lovligt.

Men den forklaring forkastes af Instrukskommissionen, der blev nedsat for at gennemgå sagen.

Line Skytte Mørk Hansen burde have forsøgt at forhindre instruksen, "som hun må have indset var ulovlig".

Hun bør drages til ansvar for sine handlinger, lyder det.

- Det er derfor kommissionens opfattelse, at der er grundlag for, at det offentlige søger Line Skytte Mørk Hansen draget til ansvar, lyder det i delberetningen.

Hun blev hjemsendt, da Instrukskommissionen i december kom med sin første delberetning, der handlede om Inger Støjberg.

Kommissionen har tidligere fundet hendes forklaring om telefonopkaldet "svært forenelig" med mails, som hun selv har sendt og modtaget efterfølgende om instruksen.

Ifølge svar til Folketinget fremstår det også som om, at hun bad Udlændingestyrelsen adskille uden undtagelser, hvilket var ulovligt.

Hun har forklaret, at hun flere gange har sagt til departementschefen, at hun havde en anden opfattelse af samtalen, end det der fremgik af svar til Folketinget.

Men hun fandt ikke anledning til at korrigere det, fordi "løbet var kørt" på det tidspunkt.

Hun lod det være op til departementschef Uffe Toudal Pedersen, om han ville finde ud af, hvad der var op eller ned. Men det skete ikke.

Der er dog ingen kolleger i ministeriet, der bakker op om hendes forklaring.