Hjemsendelse af TV2-ansatte ser ud til at være slut

Fredag er der ikke blevet isoleret yderligere medarbejdere, siger Mikkel Hertz, nyhedsdirektør hos TV2. Hvis det kommer til at ske, kan det eksempelvis være for at isolere medarbejdere, der har været på udlandsrejse.

- Men det kan jeg ikke sige med sikkerhed endnu. Det finder vi ud af, fortæller han.

I øjeblikket har TV2 flere korrespondenter udsendt rundt om i verden, herunder Italien, der i Europa har været et af de hårdest ramte lande af coronavirus.

Mikkel Hertz fortæller, at tv-stationen ikke kan tvinge medarbejderne til at blive sendt i isolation efter et udlandsophold.

- Vi kan ikke kræve, at de går hjem og burer sig inde i 14 dage.

- Det er en ekstraordinær situation i øjeblikket, og det er uafklaret, hvordan vi håndterer det her. Men det tager vi stilling til snarest, siger Mikkel Hertz.

Det var natten til torsdag, at en TV2-medarbejder som den første dansker blev testet positiv for coronavirus.

Fordi medarbejderen nåede at være på arbejde kortvarigt onsdag, så har de danske myndigheder i form af Styrelsen for Patientsikkerhed valgt at isolere 16 kolleger til den smittede.

De isolerede medarbejdere skal holde sig inden døre og må ikke være i kontakt med andre i to uger.

- De medarbejdere, der har familie eller samboende, er glade for, at vi har været behjælpelige med at finde noget indkvartering til dem, hvor de kan være i karantæneperioden uden risiko for at smitte andre.

- Men 14 dage alene er lang tid. Det er vi opmærksomme på, og vi skal nok tage vare på de her medarbejdere, fortæller Mikkel Hertz.

Den smittede TV2-medarbejder havde frem til mandag været på skiferie i det nordlige Italien med sin kone og sin ene søn.

Manden er sammen med familien også blevet isoleret for en to ugers periode.