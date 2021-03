Hjemmetest må ikke sælges i danske supermarkeder

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere udtalt sig positivt om hjemmetest som et redskab i kampen mod coronavirus.

I Tyskland begyndte Aldi i weekenden at sælge hjemmetest for coronavirus, og der var rift om testene, som i flere supermarkeder hurtigt blev udsolgt.

Men i Danmark er det i øjeblikket ikke lovligt at sælge hjemmetest, fordi det kræver, at en test er CE-mærket til test derhjemme. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en mail.

- Der findes på nuværende tidspunkt ikke covid-19 antigenhurtigtest på det danske marked, som er CE-mærket som udstyr til selvtestning, skriver Lægemiddelstyrelsen.

- Ligeledes er der heller ikke på nuværende tidspunkt givet dispensation til markedsføring af ikke-CE-mærket covid-19 antigenhurtigtest til selvtestning i Danmark.

CE-mærket er dokumentation for, at produktet overholder EU's lovgivning.

I Tyskland kan butikkerne sælge hjemmetest, fordi de tyske myndigheder har givet dispensation til tre producenter, selv om testene ikke er CE-mærket, oplyser Lægemiddelstyrelsen.

I weekenden var der køer ved flere tyske Aldi-butikker, da salget af hjemmetest blev åbnet.

Der er tale om test, der er fremstillet i Tyskland. Man kan kun købe én pakke ad gangen. Den koster 25 euro, 187 kroner, og den indeholder fem test.

Der er tale om test, hvor man skal stikke en pind til at pode op i den forreste del af næsen. Man får et svar inden for 15 til 20 minutter.

Aldi er ikke ene om at sælge test blandt de tyske supermarkeder, men foreløbig er Aldi ene om at sælge dem fra fysiske butikker.

Supermarkedskæderne Rewe og Edeka også er på vej med salg af hurtigtest for coronavirus i deres forretninger.