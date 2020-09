Artiklen: Hjemmeside med svar på coronatest er oppe at køre igen

Det er tirsdag aften igen muligt at logge ind på hjemmesiden sundhed.dk, hvor man blandt andet kan få svar på sine test for coronavirus.

Hjemmesiden var siden klokken 17 nede grundet en planlagt opdatering af hjemmesiden.

Efter planen skulle opdateringen være fortsat helt frem til klokken 23 tirsdag aften.

Men allerede klokken 19.15 oplyser sundhed.dk på Facebook, at hjemmesiden fungerer igen.

- Opdateringen tog heldigvis kortere tid end forventet, og der er nu adgang til sundhed.dk igen. Vi takker for tålmodigheden, skriver sundhed.dk.

Sundhed.dk er den samlede indgang til det digitale sundhedsvæsen. Her samles al information og kommunikation til borgere fra sundhedsvæsenet.

Opdateringen skulle sikre "en række forbedringer" på hjemmesiden.

- Med opdateringen får du blandt andet mulighed for at se og downloade et covid-19-pas på vegne af en pårørende, hvis du har en fuldmagt fra dem, skriver sundhed.dk på Facebook.

Sundhed.dk var desuden også nede fra fredag morgen i sidste uge og frem til natten til lørdag. Det skyldtes en fejl hos hostingleverandøren.