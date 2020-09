Når man er blevet testet for coronavirus skal man logge på hjemmesiden sundhed.dk med NemID for at se resultatet på testen. (Arkivfoto)

Hjemmeside med svar på coronatest er midlertidigt nede

Det er fredag formiddag ikke muligt at logge ind på hjemmesiden sundhed.dk, hvor man blandt andet får svar på test for coronavirus.

Det skyldes en fejl hos hostingleverandøren, oplyser sundhed.dk i et opslag på Facebook.

Sundhed.dk er den samlede indgang til det digitale sundhedsvæsen. Her samles al information og kommunikation til borgere fra sundhedsvæsenet.

På Facebook beklager sundhedsportalen for ulejligheden og oplyser, at der arbejdes på højtryk for at løse problemet.

- Vi ved, I er mange, der gerne vil tjekke jeres prøvesvar, og vi beklager ulejligheden, skriver sundhed.dk.

Det er fredag formiddag ikke muligt at give et estimat for, hvornår problemet er løst, lyder det videre.

Der er ligeledes problemer med at logge på appen MinSundhed, hvor man normalt også kan se svar på coronatest.

Det er dog ikke kun digitalt, at man kan få adgang til resultatet af coronaprøver.

Svaret kan også fås gennem egen læge, fremgår det af Statens Serum Instituts hjemmeside.

Borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland kan desuden logge på hjemmesiden minsundhedsplatform.dk, hvor man også kan få svar på coronatest.

Det oplyser sundhed.dk i et svar til en bruger på Facebook.