Hjemmerøvere truede med at binde ældre dame i Assens

Her trængte to mænd klokken halv fem om morgenen ind hos en dengang 71-årig kvinde i hendes hjem i den centrale del af Assens. De truede hende og fik udleveret en guldhalskæde, et guldarmbånd samt andre guldsmykker.

En bager og en tidligere indehaver af et cateringfirma står efter anklagemyndighedens opfattelse til en fængselsstraf i den høje ende efter et hjemmerøveri begået i Assens tilbage i marts.

Røverne løb også med knap 14.000 kroner i kontanter, nogle haveredskaber, en bajonet, en støvsuger af mærket Nilfisk samt andre genstande, lyder det i sagens anklageskrift.

Derudover stjal de kvindens lille Suzuki Ignis, som blev efterladt på Mariendalsvej tæt på Aborgvej.

Retten i Odense behandler i den kommende uge sagen. Her er mændene tiltalt for et nævningeting, hvilket betyder, at anklagemyndigheden vil gå efter mindst fire års fængsel.

De er blandt andet tiltalt efter straffelovens bestemmelse om røveri af særlig grov beskaffenhed. Og når der oven i købet er tale om et hjemmerøveri, så er straffen i den slags sager i udgangspunktet fem års fængsel.

Mændene er henholdsvis 27 og 26 år gamle. Den yngste har ifølge Det Centrale Virksomhedsregister været indehaver af et cateringfirma i Assens, mens den anden fortsat er opført som ejer af et bageri i Odense. De nægter sig skyldige i de rejste anklager.

Ved røveriet hos den ældre kvinde skulle de ifølge anklageskriftet blandt andet have sagt til hende: "Jeg pander dig kraftedeme en, hvis du åbner vinduet" og "Nu holder du din fucking kæft, ellers bliver du bundet".

Mændene er også sat i forbindelse med et indbrud i Tommerup tilbage i marts 2019, hvor der blev stjålet tre sportsvogne - blandt andet en Corvette Stingray - samt en motorcykel. Samlet værdi 530.000 kroner.

Og ved et indbrud i Glamsbjerg i februar 2019 skulle mændene sammen have stjålet for 33.507 kroner. Ifølge anklageskriftet løb de med en stjernekikkert, tre Kähler-vaser og andre værdigenstande.

Kun den 26-årige er anklage for disse to forhold. Af anklageskriftet fremgår det, at den andens mands sag, hvad indbruddene angår, er afgjort. Dog fremgår det ikke med hvilket udfald.

Retten i Odense indleder sagen mod de to mænd 25. november. Sagen er berammet til at vare fem dage med ventet dom den 17. december.