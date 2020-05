Hjemmeplejer er fængslet for at stjæle fra ældres konti

Disse og andre sigtelser er torsdag blevet læst op i Københavns Byret, hvor en dommer har besluttet at varetægtsfængsle den 35-årige kvinde.

En hjemmeplejer snød sig adgang til flere ældre borgeres konti og brugte deres penge til at tage på rejser til Tenerife og Monaco.

I forvejen har hun allerede en grim plet på sit cv. I 2013 frakendte Retten i Lyngby kvinden retten til fremover at arbejde med ældre, men det røde kort har hun ifølge politiets opfattelse set stort på ved at være ansat i to forskellige vikarbureauer. Dette er i sig selv en overtrædelse af straffeloven.

Ifølge sigtelsen skal kvinden desuden have begået databedrageri i kraft af sit job. I en række tilfælde fra februar 2019 til maj i år skal hun have skaffet sig adgang til de ældres konti.

Ikke bare tog hun ud afsted på de to udlandsrejser sammen med en mandlig bekendt for i alt cirka 30.000 kroner.

Hun købte også møbler og interiør for penge, som tilhørte nogle af de mennesker, som hun udførte et betroet job i forhold til, hævder politiet.

I retsmødet erkendte hun skyldig i et par af forholdene, men nægtede de øvrige.