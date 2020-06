Hjemme hos os er det mest mig der taler

Journalister har det privilegium, at de kan få adgang til miljøer, som er lukkede for de fleste. Tilmed kan de på læserne, lytterne og seernes vegne tillade sig at spørge om det meste.

Den 7. juni fylder Lone Kühlmann 75 år, og om nogen har hun spurgt og fået svar.

Først som elev på Lolland-Falsters Venstreblad/Lollands Tidende og siden på Radioavisen, TV-Avisen og Alt for Damerne.

De fleste forbinder dog navnet med det, der er fulgt efter hendes farvel til den traditionelle journalistik.

Siden 1990 har hun været sin egen chef som freelancejournalist, forfatter og foredragsholder.

I løbet af de 30 år har hun skrevet ikke færre end 17 bøger, hvoraf flere er blevet bestsellere. Blandt andet "Vi bliver ikke yngre - fat det!" og "Afskaf alderdommen - bliv i de voksnes rækker", som er skrevet i samarbejde med læge Henning Kirk.

Det er dog "Med slør - og uden: kvinder i Syrien" fra 2005, som hun selv sætter særlig pris på. Netop forarbejdet til den gav hende og fotograf Tine Harden adgang til det eftertragtede ukendte miljø.

- Det gjorde mig klogere på en anden verden. Især overraskede det mig, at veluddannede kvinder i hovedstaden Damaskus kan leve et liv, der på mange måde minder om vores i Vesten.

- Men når du kommer ud på landet, så er tvangsægteskaber så almindelige, at mange kvinder ikke ved, at de selv lever i sådan et.

Lone Kühlmann er vokset op på Amager og siden i Rødovre i et hjem, som hun selv kalder støjende, for der blev talt meget, og der var mange diskussioner.

Det har hun bragt videre til sin mand, journalist Kai Selliken, og deres tre voksne sønner, Karl Magnus, Marcus og Joachim. Når familien er samlet i hjemmet i Humlebæk, så kan det være svært at få ørenlyd.

- Vi er en meget talende familie. Mine børn taler meget, og de taler hurtigt, men jeg må indrømme, at jeg nok er den, der taler mest.

Lone Kühlmann er så småt i gang med bog nummer 18, men indholdet holder hun indtil videre for sig selv. Dog er det ikke en selvbiografi, for sådan en har hun allerede skrevet.

Fødselsdagen skulle have været fejret i Sankt Petersborg, men ligesom det er sket for mange andre, har coronavirusset aflyst rejsen. I stedet er planen senere i juni at sejle til Bergen.

Lone Kühlmann har gennem årene haft en række tillidsposter, blandt andet var hun formand for TV2's bestyrelse fra 1994 til 1999.