Hjælpere til ulovligt gaderæs risikerer fængselsstraf

En bane på 200 meter blev opmålt. "Start"- og "mål"-linje blev afmærket. Og både biler og motorcykler kørte om kap med høj fart på Stamholmen i Hvidovre en fredag i september.

Det ulovlige gaderæs kan nu få konsekvenser i form af fængselsstraf for tre mænd, der er blevet tiltalt for at have været med til at afvikle arrangementet. Det oplyser Københavns Vestegns Politi og anklagemyndigheden på Twitter.