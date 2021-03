Statsminister Mette Frederiksen (S) kunne sammen med de fleste partier i Folketinget sent mandag aften præsentere en langsigtet genåbningsaftale.

Hjælpepakker forlænges til 30. juni i genåbningsaftale

Hjælpepakkerne forlænges i den gradvise genåbning af samfundet i de kommende måneder.

De vil nu gælde til og med 30. juni 2021.

Det fremgår af aftaleteksten om den yderligere genåbning, som alle Folketingets partier minus Nye Borgerlige sent mandag blev enige om.

Regeringen vil nu indkalde til forhandlinger med aftalepartierne og arbejdsmarkedets parter om udmøntningen heraf, fremgår det af teksten.

- Virksomheder, der har været omfattet af nedlukning, vil kunne vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op.

- I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning derefter modtage op til 90 procent i kompensation for de faste udgifter, og op til 90 procent i selvstændigeordningen, står der.

Hjælpepakkerne udfases, i takt med at samfundet åbner mere op. Efter juni skal hjælpepakkerne skræddersys på en anden måde.

- Den økonomiske ekspertgruppe bedes om at komme med anbefalinger til, hvordan sammensætningen og udfasningen af hjælpepakkerne skal designes fra den 1. juli 2021 og frem. Herunder beskrive scenarier for forventningerne til dansk økonomi.

- Ekspertgruppen skal blandt andet komme med sit bud på, hvordan man kan holde hånden under virksomheder i særligt udsatte brancher og særligt med sigte på underleverandørerne. Ekspertgruppen skal inddrage de relevante sektorer i arbejdet, fremgår det af aftalen.

Hos Dansk Industri (DI) er der glæde over forlængelsen.

- Så længe der er restriktioner, er det også nødvendigt, at der er kompensationsordninger, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i DI, i en skriftlig kommentar.

- Det er afgørende, at vi ikke taber virksomheder på gulvet lige før målstregen. Derfor skal de generelle ordninger løbe ind til den fulde genåbning.

- Vi skal holde fast i de generelle ordninger så længe som muligt, da de er nemmere for både virksomheder og myndigheder at forstå og administrere.

- De vil samtidig dække for eksempel underleverandører og andre virksomheder, der er ramt indirekte af anbefalinger, og som har lidt store tab, men som har været udelukket fra at søge de målrettede ordninger, siger han.

Foruden forlængelsen af hjælpepakkerne er aftalepartierne enige om at forhandle en sommerpakke målrettet kulturen og oplevelsesøkonomien. Det vil ske på baggrund af et oplæg fra regeringen.