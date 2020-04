Hjælp til selvhjælp er den bedste hjælp

Da Astrid Krag (S) blev social- og indenrigsminister efter folketingsvalget sidste sommer, var Kofoeds Skole en af de første institutioner, hun besøgte.

Robert Olsen tog imod sammen med nogle af de elever, der undervises på skolen eller arbejder i værkstederne. Ministeren mødte også fire unge, som tidligere har været hjemløse. Nu bor de i villaer og lejligheder nær skolen, og de kunne fortælle om brudte familier og om trygheden ved endelig at have et sted at sove.