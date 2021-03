Hjælp på vej til tvangslukkede butikker i storcentre

Et bredt flertal af Folketingets partier er nemlig enige om at justere hjælpepakkerne for at hjælpe tvangslukkede butikker i storcentre.

Aftalepartierne er enige om at hæve loftet i faste omkostninger i light-ordningen med 50 procent. Dermed kan tvangslukkede butikker fremover få kompensation for op til 150.000 kroner af de faktisk afholdte, stedbundene faste omkostninger.

I forlængelse heraf vil man forsøge at hæve det samlede loft for faste omkostninger. Det nuværende loft er på 1,5 millioner kroner per virksomhed. Det vil man nu søge statsstøttegodkendt under EU-Kommissionens Temporary Framework. Her er kompensationsloftet er på omkring 13,3 millioner kroner.

Ændringerne kommer eksempelvis til at gavne restauranter, caféer og kædebutikker, der har butikker i tvangslukkede storcentre, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Butikker, caféer og restauranter i storcentrene er fortsat tvangslukkede, selv om dele af dansk erhvervsliv nu er genåbnet. Vi har derfor i dag besluttet, at der skal være bedre hjælp til netop dem, indtil de kan åbne igen på et tidspunkt, siger Simon Kollerup i en kommentar.

Han opfordrer erhvervslivet og de ansatte til at være tålmodige, indtil det igen vil være muligt at åbne for kunderne.

- Der er heldigvis lys forude, men vi må holde sammen lidt endnu, siger Simon Kollerup.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, havde håbet, at der i stedet for hjælpepakker kunne være åbnet mere op for erhvervslivet. Men en yderligere åbning på dette område var ikke med i den aftale, som partierne indgik torsdag aften i Statsministeriet.

- Så længe regering og støttepartier ikke er villige til at åbne Danmark mere op, så er vi jo tvunget til at forbedre og udvide kompensationsordningerne.

- De liberale erhverv har været lukket ned i flere måneder, og mange steder er situationen desperat. Desværre er regeringen hverken til at hugge eller stikke i. Det mener jeg er skandaløst, siger Torsten Schack Pedersen.

Mandag ventes partileder for Folketingets partier at fortsætte forhandlingerne om den langsigtede genåbningsplan. Den ventes også at indeholde yderligere genåbning efter påske.

Fredagens aftale om hjælpepakker blev indgået mellem regeringen, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet.