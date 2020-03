Hjælp på vej til dagpengemodtagere

Dagpenge- og sygedagpengemodtagere får lempeligere vilkår i perioden 9. marts til 9. juni, fordi det er vanskeligere at få job under coronakrisen.

Det er Folketingets partier enige om i en ny aftale.

Aftalen betyder blandt andet for dagpengemodtagere, at den lediges dagpengeanciennitet i perioden ikke tæller med. Det vil dog være en betingelse, at medlemmerne er medlem af en a-kasse.