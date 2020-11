Hitmager scorede DMA-priser på stribe i en rungende tom Royal Arena

Tre gange kunne hitmageren Branco, der lyder det borgerlige navn Benjamin Cimatu, lørdag aften gå på scenen i Royal Arena og lade sig hylde som vinder af en af de eftertragtede Danish Music Awards-statuetter.

Men der var ikke andre end hans kolleger til at give et bifald, for de flere tusind sæder i den store arena stod nemlig gabende tomme uden det publikum, der traditionelt plejer at klappe og huje, når vinderne findes.

I stedet var en lille intim scene sat op i midten af arenaen, hvor kunstnerne og et fåtal af gæster fra musikbranchen kunne sidde i små sofaarrangementer og stole med en meters afstand. Det var kun tilladt at rejse sig op for at give og modtage en pris, optræde eller gå på toilettet.

Men det var bare en af konsekvenserne af en lang række tiltag forud for aftenens prisshow, der skulle sikre, at det kunne afholdes forsvarligt i en coronatid.

En anden var, at prismodtagerne ikke som vanligt kunne fortsætte fejringen efter prisshowet ved en officiel efterfest, som det sig ellers hør og bør.

Alligevel var der festlig stemning i salen, hvor Annika Aakjær underholdt som aftenens vært. Og traditionen tro blev der altså både uddelt priser og optrådt.

Både det danske succesband Lukas Graham, Lord Siva og Dizzy Mizz Lizzy var på scenen for at spille. Også aftenens helt store vinder, Branco, indtog scenen med hittet “Hundo”.

To af hitmagerens tre vundne statuetter deler han med kollegaen Gilli. De vandt nemlig sammen prisen for Årets Streaminghit for “London Town” og Årets Album for “Euro Connection”. Statuetten for Årets Solist kunne han dog tage med hjem alene.

I et svært koncertår, hvor mange musikere har fået frataget en stor del af deres levebrød, havde DMA-akademiet valgt også at lade tv-optrædener gælde som vurderingsgrundlag i kategorierne Årets Livenavn og Årets Nye Livenavn. De to priser gik til henholdsvis Jada og det fremadstormende band Jung.

For anden gang i karrieren kunne Suspekt lade sig hylde som Årets Gruppe, mens rapperen Tessa snuppede prisen for Årets Nye Navn, og der var også en pris til Lukas Graham for sangen “Lie”, der blev kåret til Årets Radiohit.

Allerede fredag aften var det blevet afsløret, at gruppen The Savage Rose med sangerinden Annisette i front er årets modtager af Danish Music Awards’ prestigefyldte Ærespris. Bandet fik statuetten overrakt af sidste års vinder, Lis Sørensen.

Danish Music Awards uddeles af musikselskabernes brancheorganisation, IFPI.

/ritzau/