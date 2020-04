Hitmager ligger ikke ned endnu

Han storhittede i både ind- og udland som den ene halvdel af duoen Laban i 1980'erne. Siden kastede han sig over rockmusikken og arbejdede hårdt for at lægge sit image som ren popdreng bag sig.

Selv om et pophit som "Hvor skal vi sove i nat" stadig klæber til ham, er Ivan Pedersen i dag lige så kendt som frontmand i Backseat, som solist og sangskriver.

- Det tog ti år, før man holdt op med at skrive mit navn med mellemnavnet Laban, har han fortalt Berlingske.

Ivan Pedersen kan dog stadig finde på at hive et Laban-nummer frem, når han giver koncert.

Den runde fødselsdag fejres også med en længere koncertturné rundt i landet med titlen "Ligger ikke ned endnu-tur", hvor der er flere udsolgte koncerter på plakaten.

At Ivan Pedersen er musiker fra den gamle skole, markerede han for nylig, da han på Facebook kritiserede melodigrandprixet Eurovision for blandt andet at være fyldt med alt for meget gejl, lys, dans, ild, læderfetich, pladder og for meget om at "komme ud af skabet".

- Kan nogen finde musikken, spurgte han, men erkendte siden over for dagbladet BT, at det nok bare var ham, der var blevet gammel.

Faktisk deltog Ivan Pedersen selv i Dansk Melodi Grandprix i 1982, men måtte nøjes med en sidsteplads.

Inden da debuterede han i 1970'erne med bandet McKinleys. I 80'erne gik han sammen med Lecia Jönsson i duoen Laban, som nåede hitlisterne rundt omkring i verden.

Lp'en "Caught by surprise" solgte godt i 36 lande, og singlen "Love in Siberia", der i den danske version hed "Kold som is", nåede den amerikanske Billboard-liste.

Siden blev han forsanger i rock og rul-orkesteret Backseat, hvor han blandt andet har fået en Grammy som årets sanger.

I alt er det blevet til 54 år på scenen, mere end 20 albums og et samlet pladesalg i Danmark på mere end en million, ligesom han har samarbejdet med en lang række danske og udenlandske kunstnere både som producent, sangskriver og korsanger i løbet af karrieren.

Ivan Pedersen er vokset op i Aalborg-bydelen Vejgaard og gift med Jytte Poulsen. Interessen for musik stammer tilbage fra barndomshjemmet og især fra naboen, der spillede Elvis højt ud af vinduet.