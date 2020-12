Hitlisterne blev hendes hjem

Warwicks liv tog sin begyndelse i en musikalsk familie. Hendes mor var leder af et kendt gospelkor, mens faren var promotor.

Lysten til at synge udlevede Warwick i første omgang i kirken i hjembyen East Orange i staten New Jersey i USA.

Sådan var tilværelsen for Warwick, indtil hun begyndte at synge baggrundsvokal for et pladeselskab.

Her opdagede komponisten Burt Bacharach og sangskriveren Hal David hendes stemme.

Det blev hendes store chance.

For det var igennem det samarbejde, at Warwick fik produceret mange af de sange, som hun er kendt for. En er dem var "I Say A Little Prayer" fra 1967, som tog hitlisterne med storm.

Det samme gjorde sangene "Walk On By" og "Do You Know the Way to San Jose".

Hun er i dag glad for, at hendes musik kan glæde andre.

- At blive en del af andre menneskers positive momenter i tilværelsen det kan ikke slås, har hun tidligere fortalt.

For sine mange hits har Warwick fået indtil flere musikpriser, blandt andet fem Grammys.

Efter en pause i samarbejdet mellem Warwick og de to hitmænd arbejdede Burt Bacharach og Warwick igen sammen i 1985.

Det kom der megahittet "That's What Friends Are For" ud af, hvor også Elton John og Stevie Wonder lagde stemme til støttesangen.

Den havde til formål at samle penge ind til aidsforskning.

Warwick var samtidig en af de første kendte amerikanere, som offentligt støttede aidsramte.

Dionne Warwick er bosat i New Jersey og har to voksne sønner fra sit ægteskab med musikeren William David Elliot.