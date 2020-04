Historiker: kongehuset kan noget andet i krisesituationer

Og dronningens rolle er, at personificere det nationale fællesskab - både når det går godt, men også når det skidt.

Det vurderer Sebastian Olden Jørgensen, der er lektor med særligt fokus på hofhistorie ved Københavns Universitet.

Dronningen sagde blandt andet, at vi har vist, at vi kan tage os sammen, men opfordrede samtidig til, at vi fortsat holdte fast.

Det budskab har regeringen og myndighederne gentaget et utal af gange, men når det er kongehuset og dronningen er det noget andet.

- Men alligevel så glemmer vi aldrig, at vores politikere er valgt. Og at de står for nogle ting, der sætter skel. Der kan vores kongehus noget andet og særligt i krisesituationer, siger Sebastian Olden Jørgensen.

Han påpeger samtidig, at visse politikere gennem tiden har fået landsfader eller -moderroller, men i kongehuset er man født til det. Derfor kan de det, som dronningen kan, vurderer han.

Selv om talen var relativt kort, så synes historikeren, at majestæten klarede det godt.

- Ikke alene var det en klar og velstruktureret tale. Men jeg synes også, at hun fik afleveret det på en veloplagt måde, siger han.

Det er anden gang på under en måned, at dronningen holder en tv-transmitteret tale til nationen.