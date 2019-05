Historiker kan se paralleller mellem nazisme og Stram Kurs

Og der kan helt sikkert drages sammenligninger mellem nazismen og den politik, som Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs står for, vurderer historiker Christian Egander Skov

- Mimi Jakobsen kan godt sige, at Ramus Paludans politik minder hende om noget, hun kan genkende fra mellemkrigstiden, fordi etnisk udrensning er partiets primære punkt, siger Christian Egander Skov.

Stram Kurs' principprogram indeholder forbud mod islam, og Rasmus Paludan taler også for en form for etnisk udrensning, som skal ske ved at deportere tusindvis af danskere, som har udenlandsk baggrund.

- Det er helt klart, at når har en idé om at lave etnisk udrensning, så bringer det nogle mindelser til nationalsocialismens politik i forhold til jøderne, siger historikeren.

Spørgsmål: Og det er lige meget, hvordan den etniske udrensning vil foregå? Nu tænker jeg på, at nazister slog seks millioner jøder ihjel.

- Selv hvis man ser på nazismens politik i forhold til jøderne i mellemkrigstiden, så gik den jo i første omgang på emigration. Når først du har idéen om, at du vil lave en etnisk udrensning, så bliver det andet kun et spørgsmål om, hvilke midler du vil bruge til at realisere dit mål, siger Christian Egander Skov.

For nazisterne startede det med love, der udskilte jøderne som en lavere klasse med færre rettigheder og et ønske om, at de skulle emigrere til Madagaskar og andre steder, fortæller Egander Skov.

- Og da det ikke lykkedes, så fandt man på den såkaldte endelige løsning, som var holocaust.

Selv om man kan drage parallel mellem nazisme og Rasmus Paludan, kan man ikke kalde partilederen nazist, som blandt andet Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, har kaldt ham i en leder.

- Stram Kurs er efter min bedste overbevisning ikke et fascistisk eller nazistisk parti. Det er et ekstremt højrepopulistisk parti, som har radikaliseret nogle af de tendenser, vi har set i de sidste år i Europa med højrepopulisme, siger historikeren.