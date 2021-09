Historiker: Prins Felix bryder traditioner med militærexit

Det er et markant brud med traditionen i kongehuset, at prins Felix nu - ligesom som sin storebror, prins Nikolai - stopper sin militæruddannelse.

- Kongehuset har gennem århundreder haft en meget tæt tilknytning til militæret og Forsvaret, så det er et ret opsigtsvækkende brud med traditionen, siger han.

Hvorfor prins Felix nu stopper sit uddannelsesforløb på Garderhusarkasernen i Slagelse, oplyses ikke. Det skyldes ifølge kongehuset, at årsagen er privat.

I 2018 valgte Prins Nikolai at stoppe på Hærens Sergentskole efter to måneder.

Selv om de to prinser har droppet uddannelserne, tror Lars Hovbakke Sørensen ikke, det bliver en ny tendens i kongefamilien.

- Der er forskel på, om man skal være konge, som prins Christian skal, eller om man er længere nede i arverækkefølgen.

- Prins Christian kan ikke lige så let sige, at han ikke vil gøre en stor indsats inden for Forsvaret. Han er i en særlig situation, siger han.

Det skyldes ifølge historikeren, at Christian på et tidspunkt skal være konge. Han er nummer to i tronfølgerækken efter sin far, kronprins Frederik.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen er der ingen eksempler på en dansk konge, der ikke har været uddannet i militæret.

Derudover står han også til at modtage apanage - de penge, der hvert år gives til kongelige - efter sin 18-års fødselsdag.

Det gør hans to fætre ikke, og det betyder ifølge historikeren, at de er mere frit stillede end den kommende konge.

- Så føler de sig heller ikke lige så forpligtede, i forhold til hvad de kan tillade sig at gøre, og hvad de kan tillade sig at vælge fra, siger han.

Prins Felix er søn af prins Joachim. Han er nummer otte i tronfølgerækken, mens hans storebror, prins Nikolai, er nummer syv.