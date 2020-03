15 danskere, som har været strandet i Peru på grund af den globale coronaviruskrise, er her fotograferet i Lima den 18. marts. De var på rundrejse i Peru, hvor de ankom den 7. marts. Oprindeligt skulle de have været hjemme den 24. marts. Bente Lindegaard kan ses forrest i midten.

Hidtil strandede danskere i Peru er på vej mod Europa

Udenrigsministeriet kæmper for at få danskere hjem fra destinationer i udlandet. Nu er 22 på vej fra Peru.

22 danskere er lige nu på vej fra Peru mod Europa, oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

Syv er kommet med et tysk fly til Frankfurt, mens de 15 andre er om bord på et østrigsk fly med kurs mod Wien.

- Vi arbejder hele tiden på at få danske rejsende hjem - blandt andet ved at samarbejde med andre europæiske lande, oplyser Udenrigsministeriet på Twitter natten til lørdag.

Perus præsident, Martín Vizcarra, meddelte den 15. marts, at der ville blive indført nødretstilstand i landet. Siden er al kommerciel luftfart til og fra Peru indstillet.

Bente Lindegaard, der er fra København og ansat på Ritzau Scanpix, har i to uger været indkvarteret på et af hovedstaden Limas hoteller.

Hun er sammen med det danske rejseselskab Viktors Farmor, som fik afbrudt en rundrejse i Peru midt i marts, da der blev indført nødretstilstand i det sydamerikanske land på grund af coronaviruskrisen.

Bente Lindegaard er ikke blandt de 22 danskere, som nu er på vej mod Europa.

Natten til lørdag dansk tid skriver hun i et opslag på Facebook:

- Ambassaden i Brasilien har lige ringet. Vi syv, der er tilbage på hotellet fra Viktors Farmor, flyver fra Lima på søndag klokken 16.00. Vi flyver til London og derfra hjem til København.

- Tak til Udenrigsministeriet for at få os hjem - og tak til rejsebureauet Viktors Farmor, som har gjort alt, hvad de kunne, for at hjælpe os undervejs.

- Det bliver en rejse, vi aldrig glemmer.

Blandt de 22 danskere, som rejste fra Lima fredag lokal tid, er otte personer fra Viktors Farmor. To flyver over Wien til København, mens seks flyver over Frankfurt til København.

- Alle er selvfølgelig glade og lettede. Vi glæder os alle sammen til at komme hjem. Vi har opholdt os på dette hotel i Lima i 13 dage. Restriktionerne er blevet skærpet hele tiden.

- Nu skal vi for eksempel gå med mundbind inde på hotellet. Vi må ikke spise sammen, men skal spise på værelserne og så videre, skriver Bente Lindegaard i en e-mail til Ritzau.