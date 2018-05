Hidsig front har sendt 4727 lyn ned over landet

En hidsig front har indtil torsdag klokken 21 sendt knap 4800 lynnedslag ned over landet. Et enkelt sted, ved Tvis nær Holstebro, slog lynet ned i en tagkonstruktion. Billedet her viser et hus i Strib, der blev ramt af et lynnedslag 30. april.

Foto: Scanpix/Claus Fisker/arkiv