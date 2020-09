Heunicke vil sende rejsehold ud til plejehjem med påbud

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger torsdag, at det er "naivt at tro, at der er tale om to enlige svaler". Han er kaldt i samråd for at redegøre for forholdene i ældreplejen.

I sin besvarelse af samrådsspørgsmålet foreslår han, at der skal sættes ekstra ind, når eksempelvis et plejehjem får et påbud af Ældretilsynet.

- Jeg vil konkret foreslå, at hvis for eksempel et plejehjem får påbud, så skal plejehjemmet igennem et opfølgnings- og læringsforløb ved et udgående rejsehold, siger han på samrådet.

- Det skal være systematisk og grundigt, så vi får forebygget, at fejlene sætter sig fast.

Regeringen har i sit finanslovsforslag, som blev præsenteret mandag, lagt op til at investere 200 millioner kroner om året i 2021 og 2022 til et løft af ældreplejen.

Det skal "understøtte et løft af kvaliteten i den kommunale ældrepleje gennem kompetenceudvikling og en styrket opfølgningsindsats".