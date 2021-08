Heunicke vil have sat slutspurt ind i vaccineprogram

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil have flere til at tilslutte sig det danske vaccineprogram.

Det skriver han på Facebook.

Opslaget er henvendt til de borgere, som godt vil vaccineres, men som ikke har fået gjort det endnu.

- Nu hvor mange er på vej tilbage fra ferie, er det tid til, at vi får det klaret, skriver Heunicke.

- Og hvis der er ting i vores setup, vores praktik, gode idéer eller andet, vi kan forbedre, vil vi meget gerne høre om det.

- Vaccinerne er nemlig vores vej ud af coronaepidemien, og derfor er det helt afgørende, at tilslutningen bliver så høj som muligt.

- I dag er 54,9 procent af den samledes danske befolkning færdigvaccinerede. 72 procent har fået første stik. Blandt de 70-79-årige ligger tilslutningen allerhøjest. 96,2 procent har færdiggjort vaccination. Det er helt vildt imponerende, skriver ministeren.

Alle målgrupper har fået invitation til vaccination.

- Så nu gælder det for de sidste grupper om at få startet vaccinationen med første stik, da vi allerede dér er betydeligt bedre stillet over for corona.

- Og det gælder om at få den anden dosis skudt ind hurtigst muligt, så man får den fulde effekt af vaccinen, skriver Heunicke.

Han skriver desuden, at Sundhedsministeriet har oprettet en mailboks, hvor borgere kan henvende sig med gode ideer til at forbedre udrulningen af vaccine. Her kan man nu skrive til vaccineide@sum.dk.

- Her samler vi alle de gode forslag og får rettet op på de problemer, der måtte være, skriver Heunicke.

Det er vigtigt med vaccinationerne i de kommende uger, vurderer ministeren. For efter sommeren venter efteråret og vinteren, og sæsoneffekterne skal man ifølge Heunicke tage højde for.

- Vi ved nemlig, at virus trives dårligt om sommeren. Men vi ved også, at virus står på spring, så snart sæsoneffekten aftager, og er klar til at blusse op igen i efteråret og vinteren. Det så vi sidste år. Og det ser vi i mange andre lande.

- Derfor skal vi forberede os på efteråret og vinteren. Og her er jeg nødt til at bede alle danskere om hjælp. For det handler om at få opbygget en stor immunitet i samfundet for at kunne stå imod. Vi har brug for, at alle, der kan og vil, lader sig vaccinere, skriver han.

På Twitter oplyser Sundhedsministeriet, at to ud af tre borgere på 16 år eller derover nu er færdigvaccinerede. Det vil sige omkring 66 procent af den del af den samlede danske befolkning.

Hvis man tæller dem under 16 år med, er der stadig et stykke op til, at to ud af tre er færdigvaccinerede.

Personer under 16 år er dog også først blevet inviteret til vaccination i juli.