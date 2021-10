Sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der her taler ved Socialdemokratiets Kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, 18. september stiller regionerne i udsigt, at de kan få økonomiske midler til kortvarige løsninger på problemer på diverse fødegange. (Arkivfoto)

Heunicke tilbyder regioner penge til fødeafdelinger

Hvis de danske regioner har brug for flere penge til fødeafdelingerne på sygehusene, vil regeringen ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) "ikke tøve med at give dem".

Det siger han i et interview med magasinet Femina.

- Hvis regionerne siger til os, at de har behov for ekstraordinære midler for at kunne løse problemer nu og her på den korte bane på fødegangene, så vil vi ikke tøve med at give dem, siger han til Femina.

Ministeren gav i februar udtryk for, at der skulle indføres nogle rettigheder til fødende på fødeafdelinger. Siden da har han dog i første omgang ville vente på Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området, forklarer han til Femina.

16. september kom Sundhedsstyrelsen med sine anbefalinger til organisation af fødeområdet.

Nu taler partierne på Christiansborg så sammen om dem. Imens har flere regioner store problemer med at få besat stillinger som jordemødre. Ifølge Femina har der i Region Hovedstaden i flere måneder været 55 ubesatte stillinger.

Magnus Heunicke mener ikke, at penge alene løser problemer.

- Vi er nødt til også at se på, hvad der skal laves helt konkret af ting, siger ministeren til Femina.

Han uddyber ikke, hvilke helt konkrete ting, han tænker på.