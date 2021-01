Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyser, at sundhedsmyndighederne er i gang med at afklare omfanget og konsekvenserne af de færre vaccineleverancer fra Pfizer de kommende uger. (Arkivfoto).

Heunicke ser med stor alvor på nedgang i vaccineleverancer

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ser med stor alvor på nedgangen i leverancer af vacciner fra Pfizer/BioNTech de næste uger.

Det siger han i en skriftlig kommentar, efter at Pfizer har oplyst, at selskabet reducerer leveringen af coronavacciner til Europa, herunder Danmark, i de næste uger.

- Vi er i et kapløb med coronavirus og den nye mere smitsomme virusvariant. Derfor ser vi med stor alvor på nedgang i leverancer.

- Regeringen har derfor på højeste niveau aktiveret alle kanaler herunder kontakt og dialog med andre medlemsstater i EU og EU-Kommissionen for at sikre Danmarks interesser, siger han.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) vides det endnu ikke, i hvilket omfang det vil påvirke antallet af, hvor mange vacciner der bliver leveret.

Ifølge leveringsplanen fra Pfizer skulle Danmark i næste uge modtage 59.475 doser. Hvor mange vacciner der nu vil blive leveret, har Pfizer endnu ikke bekræftet ifølge SSI.

Heunicke oplyser, at sundhedsmyndighederne er i gang med at afklare omfanget og konsekvenserne af de færre vaccineleverancer.

Dertil arbejdes der på at tilpasse vaccinationsplanen efter de nye oplysninger.

Ifølge den foreløbige vaccineplan vil alle danskere, der ønsker det, være færdigvaccineret 27. juni.

Seks lande i EU, herunder Danmark, har sendt et brev til EU-Kommissionen, hvor de udtrykker "alvorlig bekymring" over forsinkelsen i leveringen af coronavacciner fra Pfizer/BioNTech. Det skriver nyhedsbureauet AFP, som har set brevet.

Sundhedsministre fra Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen og Sverige siger i brevet, at situationen er "uacceptabel".

Sundhedsministrene opfordrer i brevet EU-Kommissionen til at presse Pfizer/BioNTech til at "sikre stabilitet og gennemsigtighed i leveringerne".

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, siger fredag, at hun har talt med Pfizers administrerende direktør, Albert Bourla, efter meldingen om forsinkede leveringer.

- Han forsikrede mig om, at alle de aftalte doser for første kvartal vil blive leveret i første kvartal, siger von der Leyen.

Hun tilføjer, at Pfizer har lovet, at selskabet vil forsøge at mindske forsinkelsen mest muligt samt indhente det tabte hurtigst muligt.

Reduktionen skyldes, at fabrikken i Puurs, Belgien, skal opgraderes, så der kan produceres 2 milliarder doser om året mod før 1,3 milliarder.

- Det medfører, at et markant forøget antal doser vil blive tilgængelige for landene fra midten af februar og frem, oplyser Pfizer.

- Opskaleringen forudsætter tilpasninger af faciliteter og proces på fabrikken, som kræver nye kvalitetstests og godkendelser fra myndighederne.

- Som konsekvens vil der i slutningen af januar og starten af februar være færre doser til rådighed for de europæiske lande, lyder det.