Heunicke om coronamutation: Vil være dominerende i midt-februar

Ifølge Henrik Ullum viser både britiske og danske data, at varianten spreder sig hurtigere end den version af coronavirus, der er dominerende nu.

- Udviklingen i Storbritannien viser, hvor farlig denne variant er. Kapaciteten i sygehusvæsnet er under massivt pres. De restriktioner, vi indfører i Danmark, gør, at vi kan undgå den situation, siger Magnus Heunicke.

Henrik Ullum beskriver det nuværende niveau af smitte som værende højt. Det kan ifølge SSI-direktøren skabe en uheldig cocktail i Danmark.

- Situationen kan sammenlignes med at forudse en stormflod. Den består af højvande og kraftig vind, siger han.

- Højvandet er det høje smitteniveau i Danmark, og den kraftige vind er den britiske variant af coronavirus, som er mere smitsom, siger Henrik Ullum.

Han peger på, at den britiske variant er 50 til 74 procent mere smitsom end den mere udbredte corona-variant i Danmark.

Som et led i indsatsen for at inddæmme spredningen af den britiske variant, vil regeringen have alle positive coronaprøver testet for den britiske variant.

Det er det, der hedder sekventering.

Netop en begyndende spredning af den britiske variant fik tirsdag regeringen til at indføre en opstramning af en række restriktioner.

Herunder blev forsamlingsloftet sænket fra ti til fem personer. Kravet til afstand i dagligvarebutikker og andre steder i offentligheden er også øget fra en meter til to meter.

Det sker sideløbende med, at myndighederne har hævet risikoniveauet fra niveau 4 til niveau 5. Det er det højeste niveau i myndighedernes varslingssystem.