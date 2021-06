Heunicke og sundhedsmyndigheder indkalder til pressemøde

Sundhedsministeriet inviterer til pressemøde klokken 12 torsdag om genåbningen og status på covid-19-situationen.

Det skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Med til pressemødet er sundhedsminister Magnus Heunicke (S), direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum samt Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Natten til torsdag blev der forhandlet en aftale på plads om yderligere genåbning af samfundet.

I aftalen er det blandt andet aftalt, at kravet om mundbind eller visir ophæves fra 14. juni. Dog med undtagelse i den kollektive trafik, hvor man ikke sidder ned. Kravet om mundbind eller visir udfases helt 1. september.

Desuden er der aftalt en udfasning af coronapasset. Brugen af coronapasset indgår som en forudsætning for udfasning af kravet om mundbind.

Fra 1. september vil stort set alle restriktioner være udfaset. Der vil fortsat være restriktioner i nattelivet, ved rejser og ved arrangementer med over 2000 deltagere.

Fra 1. oktober vil restriktioner formentlig helt være fortid. Det fremgår af aftalen.

- Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu er blevet enige om en plan, der betyder, at alle restriktioner - undtagen i nattelivet samt i forbindelse med visse arrangementer og rejser til og fra Danmark - vil være væk i september, sagde justitsminister Nick Hækkerup (S) torsdag morgen.

Aftalen er en køreplan, som er i tråd med myndighedernes anbefalinger. Det sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Alt det, vi har sukket efter og håbet på, kan kun lade sig gøre, fordi vi har så stærk kontrol over epidemien med lave indlæggelses- og smittetal og kontrol med de forskellige varianter.

- Det er en køreplan med nogle faste datoer, som man kan regne med. Både som dansker, men også som arrangør, sagde Heunicke på pressemøde.

Henrik Ullum har også allerede været på banen før pressemødet. Og blandt andet udtalt sig om coronapasset.

- Coronapasset er en måde, vi i de situationer, der er størst smitterisiko, kan mindske risikoen. For vi er ikke et sted, hvor vi kan aflyse epidemien.

- Vi står et godt sted, men vi har brug for nogle håndtag til at styre den over sommeren, indtil flere er blevet vaccineret, sagde Ullum til TV2 tidligere torsdag.