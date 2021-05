Heunicke og sundhedsmyndigheder giver coronastatus klokken 12

Sundhedsministeriet indkalder til pressebriefing mandag klokken 12. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Der vil blive givet "en status på covid-19-situationen". Ministeriet kommer ikke nærmere ind på indholdet af pressemødet.

Til stede vil være sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Han vil være flankeret af Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Også rigspolitichef Thorkild Fogde vil være der.

Smittetallene har den seneste tid ligger relativt stabilt omkring 600-800 daglige smittetilfælde.

Torsdag og fredag i forrige uge var der dog over 1000 daglige smittede. Det var første gang siden januar, at der havde været registreret så mange smittede.

I forhold til den danske vaccineindsats bliver der i øjeblikket vaccineret med de to vacciner fra henholdsvis Pfizer og Moderna.

To yderligere vacciner - fra AstraZeneca og Johnson & Johnson - er også godkendt, men brugen af dem er indstillet.

11. marts blev AstraZeneca-vaccinen sat på pause og siden droppet helt, efter at der blev set få tilfælde af særlige alvorlige blodpropper blandt vaccinerede.

Af samme grund bruges vaccinen fra Johnson & Johnson heller ikke.

Begge de droppede vacciner ser alligevel ud til at finde vej til danskerne. Der arbejdes på en model, hvor man kan vælge at blive vaccineret med de to.

Beslutningen om at skrotte de to vacciner har betydet, at der nu går endnu længere tid, før alle danskere forventes at have fået et tilbud om vaccination.

Alle voksne danskere forventes nu at have modtaget et tilbud om at blive vaccineret i slutningen af juli. Først i anden halvdel af august ventes de at have fået begge stik og dermed være færdigvaccinerede.

I den forrige vaccinationskalender var det forventningen, at første stik var tilbudt i slutningen af juni. Andet stik ventedes givet i starten af august.

Mandagens pressebriefing finder sted i Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet i København.