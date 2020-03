Heunicke og Brostrøm kalder forvirring om test for søgt

Undervejs har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) undskyldt, og direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen har beklaget. Begge har sagt, at der vil blive begået fejl, det vigtigste er, at de ikke bliver gentaget.

Der har hersket forvirring om den danske strategi for at bekæmpe coronavirus.

Den seneste tid har pressen boret i, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, et hav af gange har understreget, at alle lande bør teste, teste, teste.

I et interview tirsdag morgen sagde Heunicke, at "det ikke er korrekt", at WHO's anbefaling ikke gælder Danmark. Brostrøm har ellers tidligere sagt, at WHO er blevet "overfortolket eller misforstået".

Opfordringen var rettet mod lande, som slet ikke er det samme sted som Danmark ifølge Brostrøm. Der har undervejs været udbredt kritik af, at sundhedsmyndighederne ikke testede nok, og at sundhedspersonale ikke kunne blive testet.

På et pressemøde tirsdag gik både ministeren og direktøren i rette med pressen, da der blev spurgt ind til, hvem der havde ret.

- Det er en søgt uenighed. Vi tester så mange som overhovedet muligt i Danmark. Det står i de to strategier, som blev lagt ud i onsdags, og som vi byggede ovenpå i søndags. De er fuldstændig i tråd med WHO's anbefalinger, siger Heunicke.

Og det er Søren Brostrøm enig i.

- Jeg er enig med ministeren, det er en søgt uenighed. Jeg vil gerne understrege meget tydeligt, at fra Sundhedsstyrelsens side vil vi gerne teste mere, vi skal teste mere.

- Det var også det, vi åbnede op for med de retningslinjer, vi udsendte sidste onsdag, siger Søren Brostrøm.

Søndag lancerede ministeren med egne ord en mere offensiv teststrategi, fordi der i weekenden var et stor fald i antallet af mennesker, der blev testet.

Strategien har dog ikke ændret på Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som flere medier har beskrevet, hvilket fik flere sundhedspersoner til at undre sig.

Faldet i antallet af tests skyldes, at der er mangel på de materialer, der skal bruges til forbehandling af prøver. Det er endnu ikke noget, der produceres i Danmark. Der er også mangel på værnemidler som masker og sprit.

- Som ministeren siger, så møder retningslinjerne virkeligheden over weekenden, hvor der er en udfordring af testkapacitet. Derfor skylder vi fra Sundhedsstyrelsen side at være præcise i forhold til prioritering, siger Søren Brostrøm.

På spørgsmålet om hvordan det kan være en søgt uenighed, når de to myndighedspersoner tilsyneladende siger to forskellige ting, svarer Søren Brostrøm:

- Jeg vil gerne præcisere mit citat, som jeg faktisk prøvede at sige meget præcist. Når WHOs generalsekretær taler, så taler han til alle lande i verden, inklusiv Danmark.

- Men landene har meget forskellig kontekst, der skal vi selvfølgelig tage det ned i en dansk kontekst. Vi hører helt tydeligt det politiske signal om, at vi skal teste mere i Danmark.

Han uddyber, at han selv og Sundhedsstyrelsen ikke har været klare nok i kommunikationen.

Magnus Heunicke siger "åbent og ærligt, at vi ville have været et bedre sted, hvis vi havde testet endnu flere fra starten af".

- Vi kommer til at begå fejl undervejs. Det eneste, der ikke må ske, er, at man ikke vil erkende det og er klar til at rette ind, siger sundhedsministeren på spørgsmålet om, hvem af de to man kan stole på.