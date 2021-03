Heunicke og Brostrøm: Pas på i påsken

Det er budskabet fra både sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde om corona-situationen.

- Lad os aftale alle sammen, at vi får en god og sikker påske, siger Magnus Heunicke.

Søren Brostrøm har fire konkrete råd til påsken:

- Se så få som muligt, se gerne de samme, undgå at være længe sammen og hold det udendørs, hvis man kan, siger han.

Begge nævner, at man tidligere har set i andre lande, at smitten stiger i forbindelse med helligdage.

Søren Brostrøm nævner julen i Danmark som et eksempel. Til gengæld viste danskerne over nytår, at det er muligt at holde smitten nede, siger han videre.

Magnus Heunicke slår desuden fast, at det er vigtigt fortsat at holde fast i de gode vaner under coronakrisen.

- Vi skal stadigvæk holde fast i håndsprit, mundbind og afstand. Det er årsagen til at vi er et godt sted i epidemien lige nu. Men det er ikke en selvfølge. Det kan man se i udlandet, siger han.

Han fremhæver blandt andet Bulgarien, Ungarn og Estland som nogle af de lande, der lige nu er hårdt ramt.

- Den tredje bølge i coronaepidemien er en realitet i Europa. Den har ramt flere lande med stigende smittetal og overdødelighed, siger Magnus Heunicke.

Efter påsken - den 6. april - begynder den første del af den langsigtede genåbning af Danmark.

Her kan blandt andre flere skoleelever komme tilbage i klasseværelset, mens liberale erhverv som frisører genåbner.

Derefter vil mere og mere blive genåbnet med 14-dages interval, hvis smitten er under kontrol og i takt med, at flere bliver vaccineret mod coronavirus.