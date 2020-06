Heunicke og Bramsen får en næse i respiratorsag

Det sker, selv om de to ministre på samrådet både beklagede og erkendte, at sagen ikke var blevet håndteret korrekt.

- Vi er nået frem til, at det her er så stærkt kritisabel en sag, at det må udløse kritik fra Folketinget. Det man populært kalder en næse, siger Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen.

Sagen handler om, at Danmark tilbød ældre og for italienerne ubrugelige respiratorer i forbindelse med coronakrisen.

Respiratorerne var uegnede til Covid-19-patienter, viste det sig. I en pressemeddelelse 8. april sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ellers, at respiratorerne var en "solid håndsrækning" til vores "italienske venner".

Men efterfølgende stod det altså klart, at de var for dårlige til at behandle den type lungesvigt, som coronapatienter er ramt af.

Trine Bramsen fortæller, at hun ikke har fået oplysninger om, at respiratorerne var ubrugelige i forhold til corona-patienter, inden beslutningen blev truffet.

Og på samrådet fortalte sundhedsministeren, at hans ministerium var vidende om, at de respiratorer, der skulle sendes til Italien for at hjælpe med coronabehandlingen, ikke kunne bruges til det.

Men den viden nåede ikke ministeren. Det kalder ministeren et "utilfredsstillende forløb", som han er ked af. Og efter samrådet lød Magnus Heunicke da også som en minister, der var klar til at give sig selv en næse.

- Jeg må gøre alt, hvad jeg kan, for at de systemer, der fejlede her, bliver rettet til.

- I og med, at processen ikke har været grundig eller hurtig nok tidligere, og det er mig, der er minister på området, så respekterer jeg naturligvis, at Folketinget - ligesom jeg selv - har den holdning, at dette her ikke er tilfredsstillende, sagde han.

Også udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har fået en næse i sagen. Og en større en af slagsen, skal man tror Jan E. Jørgensen.

- Vi må også sige, at der er kæmpe forskel på den optræden, vi har været udsat for i dag, i forhold til den optræden vi var udsat for fra udenrigsministerens side, siger Jan E. Jørgensen.

- Her var der beklagelse, og der bliver rent faktisk svaret på de spørgsmål, vi stiller. De to ministre er i virkeligheden blevet ført bag lyset af deres embedsværk. Vi anerkender, at de to ministre lægger sig fladt ned.

De Radikales Sofie Carsten Nielsen begrunder næsen sådan:

- Stor respekt for den helt åbenlyse beklagelse af både processen og beslutningen. Men vi skriver altså den 26. juni i dag. Der skulle meget lang tid til, før man kunne erkende denne fejl. Derfor udtaler vi også kritik, siger hun.