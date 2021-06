Heunicke lægger op til betragtelige coronalempelser

- Vi står et fantastisk sted. Det er denne dag, vi har ventet på i mange måneder. Kæmpe ros til danskerne. Vi har et lavt kontakttal, vi har få indlagte, og vi har en smitte, der er fuldstændig under kontrol.

- Vi har kæmpe opbakning i forhold til vores vaccination, og vi har en sæsoneffekt, som vi nu kan begynde at se for alvor.

- Det betyder, at vi kommer til at lempe meget betragteligt, siger Heunicke.

Han nævner ikke konkrete steder, hvor man kan lempe. Men han siger, at det skal ske "så hurtigt som muligt", fordi "vi har nogle meget, meget gode tal, og derfor kan vi lempe".

Heunicke forventer en sommer på "et helt andet niveau" med langt færre restriktioner og langt mindre indgribende på danskernes hverdag, end det der gælder nu.

Han vil ikke svare på, om det eksempelvis betyder mundbindets endegyldige farvel.

- I har en minister, der er meget positiv, og vi har alle sammen kæmpet og knoklet for at stå præcist her, og det er et fremragende sted at stå på vej ind i sommerferien, siger Heunicke.

På dagsordenen til forhandlingerne er også udfasningen af coronapasset. Det forholdt ministeren sig ikke til, inden han smuttede ind til forhandlinger i Justitsministeriet, hvor justitsminister Nick Hækkerup (S) er vært.

Forud for forhandlingerne meddelte både Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti, at de forventer et samfund tilbage til det normale meget snart.

Liberal Alliances Ole Birk Olesen bakker op om meldingerne fra sine kolleger i blå blok.

- Nu må det stoppe det her pjat. Vi skal væk med restriktionerne nu, siger han før forhandlingerne.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, har ikke så travlt.

- Jeg synes ikke helt, at vi kan komme tilbage til normalen nu. Der er stadig mange, der ikke er vaccineret endnu.

- Men jeg er villig til at kigge på lempelser, siger hun.

Olsen Dyhr henviser til, at mundbindet eksempelvis kan fjernes på plejehjem, hvor de ældre og personalet er vaccineret. Coronapasset skal ikke skrottes endnu, mener SF's formand.

Enhedslisten, der ligesom SF er et af regeringens støttepartier, er med på at finde en plan for en passende udfasning af coronapasset. Det siger politisk ordfører Mai Villadsen.

- Selvfølgelig skal vi have coronapasset udfaset. Men vi skal samtidig sørge for, at der er testning i vores samfund.

- Særligt af de af os, der ikke er vaccineret, og som godt kan gå rundt og smitte eller i værste fald blive syge og dermed drive smitten videre. Så vi skal have fundet en ordentlig balance i det, siger Villadsen.