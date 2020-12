Heunicke indkalder covid-19-følgegruppe søndag

Sundhedsordførerne for Folketingets partier er indkaldt til orientering med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) søndag formiddag.

Heunicke selv bekræfter mødet på Facebook lørdag aften. Han skriver også, at han kommer til at have virtuelle møder med en række kommuner og regioner.

- Vores sundhedsmyndigheder i indsatsgruppen har mødtes flere gange siden fredag morgen, og der undersøges konkret om og hvilke restriktioner, der er nødvendige at indføre, som vil have den effekt, vi har brug for i samfundet. Mere om det så snart, der er nyt, lyder det.

Blandt partierne ønsker Dansk Folkeparti og Enhedslisten ifølge TV2, at undervisningen i alle ungdomsuddannelser og de ældste klassetrin i folkeskolen bliver lukket.

Til Ekstra Bladet siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, at ordførerne ikke ved, om der bliver præsenteret nye eller skærpede tiltag.

Heunicke skriver, at "ingen skal tvivle på, at vi er parate til at tage de tiltag og restriktioner i brug, som er nødvendige for at bevare epidemien under kontrol og sikre vores sundhedsvæsen".

Lørdag eftermiddag skrev statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook, at regeringen "overvejer kraftigt, om der er behov for at skærpe restriktionerne endnu mere".

Det sker, efter at et rekordhøjt smittetal på 2215 nye smittede er målt lørdag.

Tallet lørdag dækker dog over mere end 24 timer. Det skyldes, at der natten til fredag var teknisk vedligehold på serverne hos Statens Serum Institut.

Fredag rykkede Region Hovedstaden desuden som den første region op i risikoniveau 4 i på den nationale skala for risikovurdering. Skalaen går fra et til fem.

Samtidig skrev sundhedsministeren på Twitter, at "kritisk høj incidens i hovedstadsområdet kan give begyndende pres på sygehuskapacitet".

Af regeringens nationale varslingssystem fremgår det, hvilke tiltag der kan iværksættes på de forskellige fem niveauer.

Det er dog i systemet ikke fastlagt, hvornår hvilke tiltag skal sættes i gang. Det afhænger blandt andet af den konkrete risikovurdering.