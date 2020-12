Heunicke indkalder covid-19-følgegrupe søndag

Sundhedsordførerne for Folketingets partier er indkaldt til orientering med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) søndag formiddag. Det skriver flere medier.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten ønsker ifølge TV2, at undervisningen i alle ungdomsuddannelser og de ældste klassetrin i folkeskolen bliver lukket.

B.T. skriver, at mødet skal foregå virtuelt og er indkaldt med kort varsel.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mødet.

- Vi, som er med i covid-19-følgegruppen, er blevet indkaldt til en briefing om udviklingen, fortæller Peder Hvelplund.

- Vi ved ikke, om der vil blive præsenteret nye eller skærpede tiltag. Men det er klart, at med de tal, der er kommet i dag, så er det da en mulighed, siger han til mediet.

Lørdag eftermiddag skrev statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook, at regeringen "overvejer kraftigt, om der er behov for at skærpe restriktionerne endnu mere".

Det sker, efter at et rekordhøjt smittetal på 2215 nye smittede er målt lørdag.

Tallet lørdag dækker dog over mere end 24 timer. Det skyldes, at der natten til fredag var teknisk vedligehold på serverne hos Statens Serum Institut.

Fredag rykkede Region Hovedstaden desuden som den første region op i risikoniveau 4 i på den nationale skala for risikovurdering. Skalaen går fra et til fem.

Samtidig skrev sundhedsministeren på Twitter, at "kritisk høj incidens i hovedstadsområdet kan give begyndende pres på sygehuskapacitet".

På Facebook kommer Mette Frederiksen lørdag med en "kraftig appel". Hun opfordrer til at ses med færre mennesker, så smittekæderne nemmere kan brydes.

- Vi bliver nødt til at tænke: Skal vi ses? Og ikke kun, hvordan skal vi ses.

- Jeg ved godt, det er svært i denne juletid - men det er meget afgørende.

Af regeringens nationale varslingssystem fremgår det, hvilke tiltag der kan iværksættes på de forskellige fem niveauer.

Det er dog i systemet ikke fastlagt, hvornår hvilke tiltag skal sættes i gang. Det afhænger blandt andet af den konkrete risikovurdering.