Heunicke erkender at udkast til epidemilov ikke er perfekt

De seneste uger har demonstranter larmet foran Christiansborg for at gøre opmærksom på deres modstand mod regeringens forslag til en ny epidemilov.

Han er blevet indkaldt af en samlet blå blok, der forsøger at lægge yderligere pres på regeringen for at få ændret i det lovforslag til en ny epidemilov, som regeringen har sendt i høring.

Fra talerstolen erkender Magnus Heunicke, at udkastet til et lovforslag langt fra er perfekt.

- Selv om en ny epidemilov fortsat skal sikre handlemuligheder, så er det vigtigt, at vi sikrer, at der er parlamentarisk kontrol og åbenhed. Vi er opmærksomme på, at flere af Folketingets parter har udtrykt ønske herom, siger sundhedsministeren.

- Regeringen er enig. Hverken den lov vi har i dag, og det udkast, der blev sendt i høring, er perfekt. Der er plads til forbedringer.

Den nye epidemilov skal erstatte den hastelov, som blev stemt igennem sent om aftenen 12. marts. Det var, dagen efter at statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet ned.

Hasteloven har givet den siddende sundhedsminister en række vidtgående beføjelser. Det har den socialdemokratiske regering med udkastet forsøgt at gøre mere permanente.

Men så snart det blev sendt i høring i midten af november stod det dog klart, at der ikke var opbakning til forslaget.

Til dagens forespørgselsdebat har Magnus Heunicke en række forslag til ændringer med. De skal styrke den parlamentariske kontrol.

Et forslag går på at indføre et krav om, at nye restriktioner skal forelægges et folketingsudvalg, før en minister kan udstede restriktioner.

Det gælder blandt andet regler om, hvorvidt en sygdom skal kategoriseres som samfundskritisk, forsamlingsforbud, lukning af forretninger, skoler, plejehjem og så videre.